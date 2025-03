Anteprima24.it - Cancelli in Galleria Umberto, residente trascina al Tar il Comune di Napoli: “No alla chiusura”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti, ricorso al Tar contro il progetto dei. L’atto è stato notificato aldi, giorni fa. Il reclamo è di un, assistito dall’avvocato Alessandro De Caprio. “C’è una serie di motivi che abbiamo sollevato, staremo a vedere il tribunale come li giudicherà” spiega il legale. Si tratta di un ricorso ordinario, per il quale non è ancora fissata l’udienza. Al Tar Campania si chiede l’annullamento della delibera di giunta comunale (in foto il rendering dell’opera). “Non risulta ancora approvata la fase esecutiva – avverte l’avvocato -, quando lo sarà si penserà ad un’eventuale richiesta cautelare d’urgenza”.Ma perché le carte bollate? “Riteniamo illogica – dichiara il legale – la decisione deldi chiudere soltanto una parte degli ingressi della, secondo l’intenzione di aumentare la sicurezza”.