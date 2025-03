Davidemaggio.it - Cancellate FBI: Most Wanted e FBI: International

Cattive notizie per coloro che amano The FBIs, ovvero il franchise fino ad oggi composto dalla serie FBI e dai suoi spin-off FBI:e FBI:: il viaggio di questi ultimi due titoli è giunto al termine.Come riporta TVLine, infatti, CBS ha deciso di cancellare entrambe le serie, nonostante gli ascolti che, benchè in calo di circa il 10% rispetto allo scorso anno, si mantengono attualmente su una media dei 6.5 milioni di spettatori.Dove si fermeranno FBI:e FBI:FBI:, creata nel 2020 ed attualmente in onda negli USA con la sesta stagione, è trasmessa nel nostro Paese da Italia 1 (la quinta stagione ha avuto ascolti intorno al 5% in prima serata). Racconta il lavoro di una squadra speciale dell’FBI impegnata a catturare i malviventi e i terroristi più ricercati per tutelare la sicurezza nazionale ed ha avuto come protagonisti principali prima Julian McMahon e poi Dylan McDermott.