Ilcampoonline.it - Campogalliano, martedì 11 marzo si riunisce il Consiglio comunale

Leggi su Ilcampoonline.it

Ildiè stato convocato in seduta straordinaria per11alle ore 19, presso la Sala del. Durante la seduta saranno affrontati temi di rilievo per il territorio.Ordine del giorno:Approvazione dei verbali della seduta precedente del 19 dicembre 2024;Variazione al bilancio di previsione 2025-2027, con aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del programma triennale dei lavori pubblici;Approvazione dello schema di convenzione con la Provincia per il supporto all’attività espropriativa dei Comuni;Mozione per incentivi alla raccolta rifiuti per contrastare il fenomeno dell’abbandono illegale, presentata dal Gruppo consiliare Progetto– Lista Civica.La riunione rappresenta un’importante occasione per discutere interventi strategici sul territorio e misure per la tutela ambientale.