Campi Flegrei torna la paura | scossa di magnitudo 3 2 nella notte

.La terra ha trematoagitando i cittadini dell'area flegrea. I sismografi dell'Ingv hanno rilevato unadi3.2 alle 0.38 nell'area dei, con epicentro a Valle della Solfatara in via Suolo San Gennaro. Non sono stati segnalati danni. Giàserata di ieri, giovedì 6 marzo, è stata registrata un'altradi 2.1 diad una profondità di 2.9 km localizzato nei pressi del golfo di Pozzuoli, nell'area tra Dazio e Gerolomini