Campi Flegrei, nella notte scossa di terremoto di magnitudo 3.2

Unadidi3.2 è stata registrata alle ore 00:38 ai, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a solo un chilometro di profondità ed epicentro a 5 km da Pozzuoli. "Non abbiamo ricevuto segnalazioni dai cittadini, non ci sono stati danni dalladi questa", ha detto all'Adnkronos il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. "Non è unache fa parte di uno sciame sismico, è un evento singolo", ha aggiunto il primo cittadino, "c'è più spavento quando si registrano più scosse in serie, seppur dimeno alta".