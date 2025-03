Ilgiorno.it - Campari dichiara 47 esuberi: scendono a 26 dopo l’intesa con i sindacati. Tutti a Sesto San Giovanni

Milano – Sono 47 gliti dallain Italia nel piano di riduzione dei costi in atto: secondo fonti sindacali sono 31 impiegati e quadri, oltre a 16 dirigenti.riguardano la sede diSanche presto chiuderà per trasferirsi nel centro di Miano. Al momento gli impianti produttivi non sono coinvolti, ed è stato trovato un accordo per la loro soluzione. Con Cgil, Cisl e Uil, in particolare, la trattativa ha portato a una riduzione deglia 26 e si sono tenute le assemblee con i dipendenti per illustrare l'accordo. L'intesa, spiega la Uil Lombardia, "prevede delle misure di ricollocazione interna che hanno permesso la riduzione deglie che nei prossimi giorni potranno produrre ulteriori risultati positivi". "I criteri di gestione degliprevedono accompagnamenti alla pensione, uscite incentivate, oltre che misure economiche di sostegno al reddito fra le più alte negoziate nel territorio e nel settore.