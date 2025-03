Lanazione.it - Camp Darby, Elon Musk blocca le carte di credito ai dipendenti civili. La decisione del dipartimento

Pisa, 7 marzo 2025 - Blocco temporaneo delledigovernative per i, anche nella base Usa di, situata nella Tenuta di Tombolo del comune di Pisa.. Laarriva dal Doge, ilper l'efficienza governativa guidato da, che ha avviato un’analisi approfondita delle spese discrezionali effettuate nelle basi militari statunitensi. Nel gergo interno alle basi, lesono state messe in “freezer” per 30 giorni, un termine che indica la sospensione temporanea per consentire una verifica dettagliata delle transazioni minori. L'obiettivo è tracciare un quadro chiaro delle spese discrezionali, effettuate dai titolari delledigovernative. Le richieste dei sindacati italiani I sindacati italiani hanno avviato un'interlocuzione con il Governo degli Stati Uniti per comprendere quali possano essere le conseguenze di questa misura suiitaliani impiegati nelle basi americane.