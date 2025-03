Lapresse.it - Camorra, assolto cantante neomelodico Tony Colombo

Leggi su Lapresse.it

e Tina Rispoli sono di nuovo liberi. A un anno e mezzo dall’arresto, iloriginario di Palermo e la moglie, già vedova del fratello di un boss degli ‘scissionisti’, sono stati assolti con formula piena “per non aver commesso il fatto” dalle accuse di concorso esterno in associazione camorristica e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, reato aggravato dall’aver favorito il clan camorristico Di Lauro.La sentenza è stata letta questa mattina dal gup di Napoli Ivana Salvatore al termine del processo celebrato con il rito abbreviato. Nello stesso processo sono stati condannati Vincenzo Di Lauro, considerato esponente di spicco del clan, e altri 17 imputati, con pene fino a 20 anni di reclusione.La storia die Tina RispoliDopo oltre un anno di detenzione in carcere e una manciata di mesi trascorsi agli arresti domiciliari,a Gaeta e Tina Rispoli a Minturno, marito e moglie tornano quindi liberi e si scrollano di dosso l’accusa di aver partecipato alle attività illecite del clan camorristico dei Di Lauro, contribuendo con capitali propri e collaborando all’attività di produzione e vendita di sigarette di contrabbando.