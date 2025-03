Anteprima24.it - Camillo Ciano è della Casertana: avrà il numero 10 dei falchetti

Tempo di lettura: < 1 minutoSi apprende dal sito ufficialeFC, che è stato tesserato lo svincolato, classe 1990, ed indosserà la maglia col10., originario di Marcianise, si allenava già da qualche settimana agli ordini di Pavanel.Il nuovo attaccante, potrebbe essere subito convocato per la sfida contro il Benevento, sua ex squadra.ha giocato anche con il Crotone, il Cesena, l’Avellino, ed il Frosinone, squadra con cui è esordito in Serie A nel 2018.“E’ una sensazione bellissima indossare questa maglia che rappresenta il territorio da cui provengo. L’ho voluta fortemente in questi mesi e farò di tutto per onorarla. Darò il mio contributo alla squadra per cercare di centrare il nostro obiettivo. E’ il momento di compattarsi e lottare tutti insieme per fare in modo di lasciarci alle spalle questo momento difficile”.