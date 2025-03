Camera di Commercio Irpinia Sannio come garantire la compliance aziendale | via al corso

Leggi su Ildenaro.it

Ladi, in collaborazione con il Consorzio Universitario Promos Ricerche e la Scuola di Governo del Territorio, annuncia il lancio della nuova edizione deldi alta formazione dedicato ai Modelli Organizzativi per la gestione della responsabilità d’impresa da reato. Un’opportunità formativa imperdibile per manager, imprenditori e professionisti delle province di Avellino e Benevento.“Investire sulla formazione specialistica delle imprese è una nostra priorità” ha dichiarato Girolamo Pettrone, commissario straordinario delladi, mentre Riccardo Realfonzo, ordinario di Economia dell’Università dele direttore scientifico del Consorzio Universitario Promos Ricerche, ha sottolineato “l’importanza delnell’aiutare le aziende a creare modelli organizzativi efficaci per la gestione e il controllo del rischio”.