Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tuttosport: Alessandro Florenzi torna a disposizione: Zlatan Ibrahimovic prepara il rinnovo?

Leggi su Dailymilan.it

In vista del, ilcome riferisce, perin vista, questa l’idea diIlritrova, il terzino èto adel tecnico Sergio Conceicao che potrebbe portarlo con se trasferta di Lecce. Il terzino rossonero ieri èto in gruppo ed è stato accolto dall’intero gruppo con applausi e anche sui social è stato celebrato dai suoi compagni di squadra.Ma non finisce qui, il terzino potrebbe anche rinnovare il suo contratto con ila cifre più basse. L’ex Roma è uno dei leader dello spogliatoio rossonero e proprio per questo si sta valutando la possibilità di estendere il suo contratto con i rossoneri nonostante l’infortunio di questa stagione.resta per un blocco italiano?il?LEGGI ANCHE, Geoffrey Moncada cerca rinforzi per il centrocampo: si guarda in casa Valencia.