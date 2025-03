Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada cerca rinforzi per il centrocampo: si guarda in casa Valencia. Il nome

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sessione estiva di, ilha bisogno diinIlsi prepara per la rivoluzione, nella prossima stagione cambierà parecchio ila partire dall’arrivo di un nuovo direttore sportivo passando per un nuovo tecnico e questa volta non si può sbagliare la scelta dopo gli errori di questa stagione.Per finire sarà unnuovo anche in termini di giocatori dove ci sarà rivoluzione e potrebbero lasciare quei giocatori che fino ad un anno erano i leader di questa squadra.View this post on InstagramA post shared by Javi Guerra (@javi10guerra)per il: siin