Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sfuma l’obiettivo Sesko? Il top club fa sul serio: contatti già avviati per l’estate. L’indiscrezione

di RedazionentusNews24, il Barcellona puntaper il dopo Lewandowski. Tutti i dettagli sull’attaccante del LipsiaSecondo quanto riportato da Fichajes.net, Benjaminsarebbe in cima alla lista degli obiettivi del Barcellona. Ilblaugrana starebbe già avendo dei colloqui con l’entourage del gioiello del Lipsia.Nelle intenzioni della società catalana, infatti,sarebbe stato individuato come il perfetto erede di Robert Lewandowski. Ilè sempre più sullo sfondo, per la concorrenza ma anche per gli elevati costi del calciatore.Leggi suntusnews24.com