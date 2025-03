Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, richiesta monstre per l’obiettivo: serviranno 60 milioni nella prossima estate! I dettagli

di RedazionentusNews24da parte dell’Atalanta:circa 60per Ederson. L’indiscrezioneTra gli obiettivi delin vista dellastagione c’è anche Ederson, centrocampista di proprietà dell’Atalanta in scadenza nel 2027 e per cui non sembrano esserci margini per il rinnovo.I bianconeri sono intenzionati a provarci consapevoli delle difficoltà: non solo il prezzo (intorno ai 60di euro per il cartellino), ma anche per la concorrenza (piace a molte big di Premier League ma anche al Barcellona che lo ha visto all’opera in Champions League). A riferirlo è il Corriere dello Sport.Leggi suntusnews24.com