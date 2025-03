Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Giuntoli non ha il minimo dubbio: è lui il primo obiettivo per giugno! Cosa filtra

di RedazionentusNews24, è lui ilper! Novità sulla difesa e sul nome di Hancko: cheNiccolò Ceccarini ha parlato a Radio Bianconera di quello che potrebbe essere il futuro di David Hancko. Il difensore è in cima alla lista della dirigenza dellaper. I bianconeri non hanno più dubbi, ecco le dichiarazioni del giornalista.– «Il nome certo riguarda la difesa.su Hancko non ha ile vuole prenderlo adopo aver provato a portarlo a Torino già a gennaio, quando il Feyenoord ha preferito cedere Gimenez. Hancko ha vissuto un passato con poca fortuna alla Fiorentina, ma il suo livello di oggi mi porta a pensare che nel ragazzo Corvino avesse giustamente visto qual. Magari è solo arrivato a Firenze nel momento sbagliato».