Internews24.com - Calciomercato Inter, la promessa fatta da Marotta ad Inzaghi: l’allenatore sogna quel colpo ad effetto per l’estate!

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ladaadadper! Il nome in cima alla listaI tifosino il grandeche vorrebbe operare ilper la prossima estate. Ma i tifosi non sono i soli arlo: lo stesso Simoneavrebbe indicato alla dirigenza l’obiettivo numero uno al quale puntare per la prossima estate. Sarà un mercato fatto di investimento volti a ringiovanire l’organico, stando allada Beppe. Per questo motivo, come spiega il Corriere dello Sport,nerazzurro insiste per l’acquisto di Nico Paz dal Como.– «Come promesso dadopo l’ultima Assemblea dei soci, infatti, il prossimo sarà un mercato di investimenti, per ringiovanire l’organico, e, al contempo, per restare lassù, al massimo della competitività.