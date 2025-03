Lanazione.it - Calcio Uisp: super tripletta di Sula e i primi punti di Saja sono con la capolista

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 7 marzo 2025 – In tre per un posto, sì, ma la Locanda Alinò – quella del terzetto che ha trionfato nella regular season – ha già osservato il suo turno di riposo. Comunque il Ristorante La Gira Of Chelli e Leta Scp intanto, dopo la quarta di andata del Girone Eccellenza nel campionato calcistico a 7, a cura della Legadella Spezia e della Valdimagra. Nel Girone Promozione si arena laSesta Godano condi), che ottiene il primo punto della sua seconda fase. Nel Girone 2 restano invariate le distanze tra laVeppo e la prima inseguitrice Bar Cavour (entrambe vincenti) e lo stesso capita nel Girone 3 per Comano e Amatori Pallerone (entrambi pareggiano). Girone eccellenza Risultati: La Gira O.F. Chelli-Aurora Ponteggi 7-6 (Moreni A.