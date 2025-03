.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia-Termoli è un bivio

Leggi su .com

Domenica 9 marzo alle ore 15 al Bianchelli un match determinante per i rossoblù senza Alonzi e Kone, 7 marzo 2025 – Unimpelagato nella lotta salvezza ma reduce da 6 risultati utili consecutivi sotto la guida dell’ex tecnico del Fano Mosconi, subentrato durante il torneo, è l’avversario dellanella ventisettesima giornata diD in programma domenica 9 marzo.Al Bianchelli, come sempre, si gioca alle 15: prevendite già aperte nelStore mentre i tifosi delpotranno acquistare il biglietto al botteghino.Match delicato per entrambe: ilnonostante lautile è ancora in zona play-out, laè a metà ancora non al sicuro sulla zona calda ma anche con una distanza non impossibile da colmare da quella play-off: l’Ancona, quinta, è infatti appena 4 punti sopra ma pure la sest’ultima è solo 5 punti sotto.