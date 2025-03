.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, programma e arbitri della 23^ giornata

Leggi su .com

InB, Ricci e Togni sfidano il proprio passato in Castelbellino-Castelfrettese, big match Real Cameranese-Ostra. Al “Petraccini” c’è il derby Borgo Minonna-Staffolo, altre due classiche in(Labor-Borghetto e Sampaolese-Montemarciano). Nel girone C esame Potenza Picena per l’Argignano, scontro diretto per la Passatempese contro l’Elite Tolentino. In, grandi sfide per Cupramontana e Le Torri Castelplanio nel girone C; nel girone F Cingolana SF, Treiese e Villa Strada giocano in casaVALLESINA, 7 marzo– Manca sempre meno alla finestagione regolare indie il campionato sta entrando nel vivo. Tra stasera, venerdì 7, e domani, sabato 8 marzo, si giocheranno le partite23^. Analizziamo insieme le partite dinei gironi B e C e i match clou di