Oasport.it - Calcio femminile: la Roma sfida l’inter nel big match della Poule scudetto in Serie A. Chance per il Napoli

Dopo la parentesi riservata alle semifinali di ritorno valide per la Coppa Italia, ritorna in scena laA 2024-2025 di, massimo Campionato italiano approdato dalla scorsa settimana alla sua seconda fase, quella che prevede la divisione insalvezza. Tanti gli incroci interessanti anche in questo weekend, in cui a riposare saranno Fiorentina e Sampdoria.Ildi cartellone sarà quello trae Inter (d’inizio ore 12:30 di di domenica 9 marzo),in cui le giallorosse rinfrancate dal successo in Coppa contro il Sassuolo, sono chiamate a cancellare la rocambolesca sconfitta contro la Juventus. L’occasione sarà propizia inoltre per avvicinarsi proprio alle nerazzurre, al debutto nelladopo il primo turno di pausa. Al momento le due squadre sono lontane tre punti.