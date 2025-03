Oasport.it - Calcio, Cagliari rimontato dal Genoa. Finisce in pareggio l’anticipo di Serie A

Ilspreca una buona occasione per avvicinarsi all’obiettivo della salvezza e non va oltre ilcontro iltra le mura amiche dell’Unipol Domus neldella ventottesima giornata (la nona del girone di ritorno) dellaA 2024-2025 dimaschile. Un punto a testa che fa più contenti i liguri, stabili in 12ma posizione a +6 sui sardi e momentaneamente a +10 sulla zona retrocessione.I padroni di casa si confermano dunque in un periodo negativo e, dopo due sconfitte consecutive, collezionano la quarta partita di seguito senza vittorie e restano in una zona abbastanza pericolosa della classifica, in attesa dei match del weekend. Nel frattempo ilraggiunge il Verona al 14° posto, portandosi a +1 sul Lecce, a +3 sul Parma e a +4 sull’Empoli terzultimo.