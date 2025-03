.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 22^ giornata

In C1 il Pietralacroce affronta il Cagli, il Chiaravalle ha lo scontro diretto contro il Montelupone. In C2 i big match sono Castelbellino-Città di Ostra, Real Fabriano-Avenale e Aurora Treia-Sambucheto VALLESINA, 7 marzo– Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fineregular season inC1 e C2 dia 5 e ildi questo weekend prevede tanti scontri diretti. Andiamo a scoprire insieme le sfide di questa 22^C1 InC1, due nostre squadre giocano in trasferta questa sera e una domani in casa. Il Pietralacroceaffronta il Cagli lontano dalle mura amiche: la squadra di Giordano è chiamata a confermare la vittoriascorsacontro gli Amici del Centro Sportivo per riattaccarsi al treno dei play-off.Il Chiaravalle, invece, affronta in trasferta il Montelupone: si tratta di un vero e proprio scontro d’alta quota tra i monteluponesi quarti e i chiaravallesi sesti, divisi da un solo punto.