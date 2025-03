.com - Calcio a 5 / Serie B 2024-2025, programma e arbitri della 19^ giornata del girone D

Domani c’è il derby tra Corinaldo e Jesi, rispettivamente quarta e seconda in classifica: al PalaTriccoli finì 4-4 all’andata. Riposa il Cus AnconaVALLESINA, 7 marzo– La 19^delD diB dia 5 propone un derby anconetano tutto da vivere. Domani, sabato 8 marzo, si sfidano Corinaldo e Jesi, rispettivamente quarta e seconda in classifica, per un big match che vale molto a questo puntostagione, a 6 giornate dal termineregular season.Lo Jesi di mister Pieralisi arriva a questo match reduce dalla vittoriasettimana scorsa in casa contro il Chieti, mentre il Corinaldo di Tinti ha riposato nello scorso weekend. All’andata, al PalaTriccoli, ci fu un pareggio per 4-4. In questa 19^il Cus Ancona osserva il suo turno di riposo: in caso di vittoria del Cus Macerata contro il Recanati potrebbe ritornare in zona play-out.