Calcio a 5, Salernitana Femminile: mister Orrico, testa al derby con la Woman Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiLa1970 tornerà in campo domenica dopo la sconfitta interna dell’ultimo turno contro la capolista Irpinia. Sul match il tecnico delle granata Vincenzoha sottolineato:“Sapevamo la squadra che affrontavamo, guidata da un tecnico che sta dimostrando sempre il migliore in circolazione. Loro hanno mostrato gioco ed affiatamento, noi però dal canto nostro abbiamo fatto la partita che dovevamo fare”. Il tecnico ha poi ricordato: “Abbiamo cercato di renderci pericolosi quando c’era occasione, alle ragazze va fatto un plauso per quello che hanno messo in campo. Hanno messo sul parquet grande cuore, attaccamento alla maglia e senso tattico. La partita comunque mi lascia delle buone sensazioni”.Oraalle 16 di domenica, quando andrà in scena la sfida al Pala Aliperti contro la