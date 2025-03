Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Il Futsal Massa vince a Cascina. Ora la sfida con la capolista Five To Five

Ilsoffre ma porta a casa i tre punti (4-3) nella trasferta dicontro lo Scintilla 1945 per la 16ª giornata del campionato regionale di serie C2 dia 5. Alla palestra ’Pesenti’ gli apuani si sono portati in vantaggio con Giovannetti per poi essere subito ripresi ma alla fine hanno chiuso il tempo avanti 2-1 col gol di Pintore. Nella ripresa è mancata la giusta grinta e lo Scintilla ne ha approfittato per rimontare 3-2. Un time out chiamato da Aliboni è servito a rimettere sulla giusta strada i suoi ragazzi che l’hanno ribaltata definitivamente segnando la doppietta decisiva con Puglione. Per ila segno Consani (2) e Nannipieri. Formazione: Bertipagani, Vannucci, Gazzoli, Vignali, Favazza, Giovannetti, Pintore, Barotti, Menchini, Mussi, Puglione, Fruzzetti.