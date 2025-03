Lanazione.it - Calci: consegnato il “Calzare d’oro” alle attività con più di 25 anni di storia

(PI), 7 marzo 2025 – Domenica 2 marzo il Comune dihail, un riconoscimento simbolico come segnale di gratitudine,che da oltre 25rappresentano un prezioso punto di riferimento per il territorio e per l’intera comunità. Quella di domenica scorsa, dedicata ai negozi di vicinato ericettive e di ristorazione, è stata soltanto la prima "tappa" di un percorso che proseguirà nel periodo estivo, quando ilper i 25e oltre disaràancheaziende agricole,artigianali e industriali e ad altrecommerciali, e ancora nel mese di settembre, quando ad essere festeggiate per la loro longevità saranno le associazioni del terzo settore. I riconoscimenti, una pergamena incorniciata raffigurante ile l'olivo, simboli di, sono stati consegnati in sala consiliare dal sindaco Massimiliano Ghimenti, dall’assessore Fabio Mencarelli e dalla consigliera comunale Antonella Labruzzo, che ha svolto un significativo lavoro di ricerca e organizzazione.