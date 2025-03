Sololaroma.it - Cagliari-Genoa, Streaming Gratis e Diretta Live: dove vedere l’anticipo di Serie A

10 “finali” per tutte le squadre diA per raggiungere i propri obiettivi stagionali. La 28ª giornata è pronta a prendere il via in questo venerdì 7 marzo, per tenerci poi incollati ai televisori per tutto il weekend e oltre. Si parte contra, in programma alla Unipol Domus alle 20:45, tra due squadre con situazione di classifica e pressione differente.Un mese di marzo ed inizio aprile sicuramente cruciale per i sardi in ottica salvezza, perché è adesso che vanno accumulati quei punti per mettersi in sicurezza: dopo il Grifone la difficile trasferta di Roma, prima di Monza in casa e scontro diretto con l’Empoli a Castellani, in un periodo che può regalare alla squadra l’allungo decisivo. Al momento 2 i punti di vantaggio delproprio sui toscani terz’ultimi, che saranno impegnati all’Olimpico contro la banda di Ranieri.