Calciomercato.it - Cagliari-Genoa 1-1: un tempo a testa e un passo avanti per la salvezza

Finisce 1-1, anticipo del venerdì della 28esima giornata di campionato in Serie A: un punto per uno, utile a mettere fieno in cascina per entrambeGrande equilibrio in campo e risultato inevitabile. Si conclude in parità la sfida tra. Gli ospiti rimangono a debita distanza dalla zona calda, buon punto anche per i padroni di casa.i sardi nella prima frazione con Viola, risponde a inizio secondoCornet per un pari complessivamente più che giusto.1-1: une unper la– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)A iniziare decisamente meglio la sfida sono i padroni di casa, che approcciano in maniera volitiva e andando a caccia del gol. Che troverebbero dopo pochi minuti con Piccoli, tuttavia fermato da una segnalazione del guardalinee per fuorigioco.