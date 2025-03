Juventusnews24.com - Cagliari Genoa 1-1, il “derby rossoblù” termina in parità: punto salvezza a testa per le due formazioni!

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, divisione della posta in palio all’Unipol Domus: l’1-1 aumenta le chances didi entrambe leDivisione della posta in palio all’Unipol Domus.chiudono sul punteggio di 1-1 la sfida che ha aperto la 28^ giornata di Serie A, campionato in cui gioca anche la Juve. Succede tutto nelle parti iniziali delle due frazioni.Nel primo tempo, al 18?, sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete di Nicolas Viola. Il pareggio del Grifone arriva al 2? della ripresa grazie al goal di Maxwel Cornet.Leggi su Juventusnews24.com