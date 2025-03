Sololaroma.it - Cagliari-Genoa 1-1, Cornet risponde a Viola: pari tra Nicola e Vieira

La 3 giorni internazionale è passata in archivio ed ha lasciato spazio alla 28° giornata di Serie A. Questo turno di campionato si è aperto oggi 7 marzo, con il consueto anticipo del venerdì sera. La partita ha messo contrapposte due squadre che stanno lottando per la salvezza. Stiamo parlando di, scese in campo alle 20:45 alla Unipol Domus Arena. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-1, che alla fine dei conti fa felice solo il Grifone.Primo tempo subito in discesa per i sardi, che passano in vantaggio al 18? con, abile a colpire di mancino dopo l’ottimo assist di Roberto Piccoli. Nella ripresa il copione cambia subito, con Maxwellche sigla il definitivo 1-1 sull’invitante cross di Caleb Ekuban. Le due compagini non creano i presupposti per tornare sopra, con la gara che si conclude intà.