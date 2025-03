Secoloditalia.it - Cadavere nell’armadio: arrestato a Monfalcone l’assassino di un ottantenne, con cui conviveva

Durante la notte, i carabinieri hanno portato a termine l’arresto del 40enne Alessio Battaglia , l’uomo era indiziato per l’omicidio dell’80enne Franco Bernardo Bergamin nel comune padovano di Limena. Battaglia era ricercato in tutta Italia come responsabile del drammatico gesto e secondo gli ambienti vicini agli inquirenti, l’individuo avrebbe ammesso di aver ucciso l’anziano con le mani durante una lite poi degenerata, e di aver nascosto il. Per l’indagato è stato disposto il fermo come indiziato del delitto e dopo le prime confessioni è stato trasferito nel carcere di Padova a disposizione dell’autorità giudiziaria.l’uomo responsabile dell’omicidio dell’80enneAlessio Battagliada tempo come coinquilino con l’anziano Franco Bergamin e adesso dovrà rispondere all’accusa di omicidio volontario.