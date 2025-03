Bergamonews.it - Bus di una scuola tampona un tir in A4: grave l’autista, due bimbi in ospedale

Cormano (Milano). Un bus con una scolaresca elementare di Ivrea diretta nella Bergamasca è rimasto coinvolto in unincidente sull’autostrada A4.Lo schianto si è verificato intorno alle 10 di venerdì 7 marzo all’altezza dell’uscita di Cormano in direzione Venezia. Il bus avrebbeto un tir, finendo contro il guard rail: a bordo 44 bambini e alcune insegnanti.Ad avere la peggio, 43 anni, trasportato in gravi condizioni all’Niguarda. Due insegnanti e duedi 8 anni sono stati ricoverati in codice giallo all’Bassini di Sesto San Giovanni e al San Raffaele di Milano.La Polstrada è al lavoro per accertare le cause dell’incidente. Massiccia la macchina dei soccorsi: la centrale di Areu ha inviato in A4 cinque ambulanze e quattro automediche. Illeso il resto della scolaresca.