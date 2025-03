Ilgiorno.it - Brugherio tra sviluppo e paletti. L’invito ad aziende e famiglie: "C’è ancora spazio per crescere"

Una città a misura die diche vogliano svilupparsi. Queste le linee guida della Variante al Piano di governo del territorio (Pgt) di, in un primo documento votato dalla giunta Assi e che prenderà forma nei prossimi mesi, per essere adottato a fine 2025. Il primo gennaio 2023 i brugheresi erano 38.518, secondo i dati del Centro Studi PIM (Programmazione Intercomunale dell’area Metropolitana), con un’ipotesi di crescita fino a 40mila abitanti: soprattutto popolazione adulta proveniente da Milano. Di questi, il 9% sono stranieri, soprattuttocon figli grandi, che riproducono il modello dell’azienda familiare, vincente per lodegli anni ‘50 e ‘60. "Quindi – spiega il sindaco Roberto Assi – il nostro Pgt si ripromette di connettere i quartieri e i loro servizi: accessibilità verso le scuole, diverse a ridosso di viale Lombardia o della tangenziale, collegamento con oratori e centri sportivi da ripotenziare, centri di divulgazione culturale, di erogazione di prestazioni sociali e sanitarie e servizi per gli anziani".