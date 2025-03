Casertanews.it - Brucellosi, primo atto del commissario: task force nelle aziende-focolaio

Leggi su Casertanews.it

Ilstraordinario Nicola D'Alterio ha firmato il suoprovvedimento per l'eradicazione dellae della tubercolosi. Si tratta di un'ordinanza con la quale si dispone il rafforzamento delle attività di eradicazione in provincia di Caserta.Previste diverse azioni per.