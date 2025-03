Bergamonews.it - Brinate e nebbia in campagna, ma in Bergamasca il tempo regge fino a domenica

Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà ila Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaProseguono le condizioni anticicloniche che favoriscono stabilità atmosferica esoleggiato sulla nostra regione, ma purtroppo anche un consistente accumulo nei bassi strati di sostanze nocive per la salute (inquinanti generici e micro-polveri sospese).Giovedì 6 marzo 2025previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per l’intera giornata. Debolie locali formazioni nebbiose al primo mattino in aperta. Temperature minime stazionarie e comprese tra 0/4 °C;massime stazionarie e comprese tra 16/18 °C. Zero termico stabile intorno a 1900/2100 m in libera atmosfera.Venti: in pianura molto deboli variabili; in quota deboli sud-orientali; lungo le valli e zona laghi a regime di brezza.