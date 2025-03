Zonawrestling.net - Brie Bella: “Dopo aver visto Nikki alla Rumble, ho ancora più voglia di tornare sul ring”

Come sappiamo,è recentemente tornata a farsi vedere nei tv show WWE entrando nella Royalfemminile di quest’anno. Veder la sorella gemellain azione, ha riacceso gli stimoli anche diche in una recente intervista si è detta disponibile asul.“Incredibile quello che stanno facendo le donne”Durante una recente intervista con Denise Salcedo,ha ammesso che il rivedere la sorella gemellasulha riacceso la sua passione per il wrestling ed anzi vedere ciò che le donne stanno facendo sia in WWE che in AEW la ina farne parte: “Ciò che le donne stanno facendo sia in WWE che in AEW mi fa venirdi essere là fuori anche io. È pazzesco essere un fan di wrestling di questi tempi. Poi quando hoho pensato ‘il quadro non è completo se non ci sono pure io’.