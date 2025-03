Bergamonews.it - Briantea, addio semafori: primo giorno della maxi rotatoria all’incrocio Zecchetti

Ponte San Pietro. Proseguono i lavori per snellire il trafficoStrada Statale, arteria principaleviabilità provinciale bergamasca, in particolaredi Ponte San Pietro: rimossa, nella mattinata di giovedì 6 marzo, la regolazioneca ed ha preso piede la nuovache passerà anche sotto al ponte ferroviario.I lavori, iniziati nei mesi successivi all’estate dello scorso anno, proseguono con l’obiettivo di terminare entro l’estate prossima. Parte dell’opera è già stata completata, soprattutto per quanto riguarda i cordoli e il collegamento tra la Statale e gli sbocchi di via Sant’Anna, via San Clemente e via Donizetti, mentre per quanto riguarda i restanti raccordi sono stati posizionati new jersey, che provocheranno un leggero restringimento temporaneo delle rispettive carreggiate.