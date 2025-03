Bresciatoday.it - Brescia: la Giornata Internazionale della Donna nei musei

Leggi su Bresciatoday.it

Ladelle donne del 2025 porta aun'importante occasione di riflessione sul ruolo femminile nella storia e nella società contemporanea. La Fondazione, in linea con il tema globale "Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50.