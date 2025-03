Sport.quotidiano.net - Brescia, è il momento di lottare: “Con il Cesena in campo senza timori”

– Ilè pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere e l’incontro al “Rigamonti” con ilha assunto la fisionomia di un esame che non si può assolutamente sbagliare. Le Rondinelle devono tornare a segnare e conquistareperdere altro tempo quella vittoria che manca ormai dal 3 novembre (1-0 a Marassi con la Sampdoria, mentre in casa i tre punti mancano dal 30 settembre, in occasione del successo nel derby con la Cremonese). In classifica la formazione di Maran è scivolata sulla soglia della zona play out, ma vede vicina pure la retrocessione diretta, che è solo a -3, ed è per questo che il match con i pur lanciati romagnoli deve assolutamente riportare al successo i biancazzurri. A rendere il tutto ancora più delicato per Bisoli e compagni, oltre all’aperta contestazione della tifoseriana, c’è pure il malumore del presidente Cellino, che già subito dopo la partita persa a Palermo ha avuto un prolungato colloquio con Maran e nelle ore seguenti ha resistito, nonfatica, alla tentazione di cambiare nuovamente guida tecnica.