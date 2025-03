Sport.periodicodaily.com - Brescia-Cesena: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I lombardi sono a forte rischio retrocessione e per di più sono chiamati a reagire contro un avversario lanciato verso i play-off.si giocherà sabato 8 marzo 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Rigamonti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREMomento complicato per i lombardi visto che il tecnico Maran, esonerato e poi richiamato in corsa, rischia nuovamente il posto. Dal suo ritorno la squadra ha ottenuto soltanto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La classifica è così tornata a farsi preoccupante con il quattordicesimo posto e un solo punto di vantaggio sulla zona playout.Tutt’altro clima quello che si respira tra i romagnoli, reduci dalla vittoria casalinga contro la Salernitana, la terza nelle ultime quattro.