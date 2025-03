Sololaroma.it - Brentford-Aston Villa, il pronostico di Premier League: doppia proposta da multipla

Dopo giorni intensi per quanto riguarda le varie coppe europee è tempo di tornare a focalizzarsi sui rispettivi campionati nazionali.che nel corso di questo weekend affronterà il 28° turno, con sei sfide in programma nella giornata di domani, sabato 8 marzo. Tra queste ci sarà anche quella tra, che scenderanno in campo alle ore 18.30 al Gtech Community Stadium. Padroni di casa che stanno vivendo un campionato da metà classifica, all’11° posto, ma che nelle ultime tre sfide disputate sono riusciti a raccogliere sette punti.che, vista la classifica abbastanza corta, ha ancora qualche residua speranza di poter dire la propria per una qualificazione verosimilmente in Conference, ma per farlo dovrà cercare di portare a casa i tre punti nel match di domani.