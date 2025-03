Zonawrestling.net - Break Pro:Michael Oku torna in Italia

inad aprile sul ring dellaPro WrestlingOku.L’Inglese, già apparso innel 2022 sul ring della promotion romana (allora in coppia con Connor Mills), attuale RevPro Undisputed British Heavyweight Champion, apparso anche in AEW in NJPW recentemente, tornerà questa primavera in occasione di “Pro Episode #6: Goosebump” in programma Sabato 26 Aprile all’Hacienda di Roma.Fra i nomi già annunciati, oltre ad Oku confermata la presenza delPro Undisputed Champion Ivan Sanzio e il debutto inPro di Jordan Saeed, già visto in azione sui ring romani eni.