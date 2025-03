Juventusnews24.com - Brambilla: «L’assenza di Guerra sarà l’occasione per il gruppo per tirare fuori qualcosa in più. La squadra ha reagito così dopo Avellino»

di Redazione JuventusNews24carica la Juventus Next Gen alla vigilia del match contro il Team Altamura. Le parole dell’allenatoreVigilia di campionato per la Juventus Next Gen di. Al sito ufficiale del club bianconero, l’allenatore ha presentatola prossima partita contro il Team Altamura.COME STA LA– «I ragazzi non hanno pensato troppo a quello che è successo domenica: hanno messo da parte la delusione delle prime ore e si sono rimessi a lavorare. La differenza è nel fatto che adesso c’è convinzione nei nostri mezzi e nel fatto di giocarcela con chiunque».IL KO DI– «Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto dal punto di vista della personalità, perché andare a giocare in quel campo non è mai semplice. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, che si sono rimessi a giocare subito, cercando di mettere in pratica le cose che avevamo preparato.