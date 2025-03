Nerdpool.it - Bradley Cooper sbarca in streaming con un sottovalutato film di fantascienza da rivalutare

Chi è alla ricerca di una dose diha di che gioire: unconè ora disponibile in. Limitless, uscito nel 2011, è attualmente disponibile su Prime Video. Nelinterpreta Eddie Morra, uno scrittore in difficoltà la cui vita cambia radicalmente dopo aver assunto l’NZT-48, un farmaco che potenzia notevolmente la sua potenza cerebrale, permettendogli di realizzare qualsiasi cosa, dalla scrittura di un libro al guadagno di grandi somme di denaro in borsa. Robert De Niro è il co-protagonista nel ruolo di Carl Van Loon, un uomo d’affari che prende Eddie sotto la sua ala protettrice dopo aver visto ciò che Eddie è in grado di fare sotto l’effetto della droga.Limitless è stato uno dei primi ruoli da protagonista didopo il suo grande successo in Una notte da leoni.