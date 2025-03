Universalmovies.it - Box Office USA | Quanto ha incassato Mickey 17 nelle anteprime?

L’atteso film di fantascienza17 è pronto per esordiresale americane, ma intanto si fanno i conti con ledel BoxUSA.Secondo i dati offerti da Deadline pare che la pellicola di fantascienza diretta da Bong Joon Ho raccolto 2,5 milioni di dollariUSA andate in scena giovedì dalle ore 15:00 in ben 3200 sale. Dati alla mano,17 dovrebbe raccogliere nel suo weekend d’esordio una cifra stimata tra i 20 ed i 25 milioni di dollari. Le stime per l’esordio a livello globale, invece, viene attualmente considerato intorno ai 45 milioni.Se la stima dovesse essere confermata da dati reali domenica sera, quello di17 potrebbe essere considerato una spanna sopra il flop visto che il budget utilizzato dal regista Bong Joon Ho si aggira intorno ai 118 milioni.