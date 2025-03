Sololaroma.it - Borussia Dortmund-Augsburg, il pronostico di Bundesliga: tentativo sul marcatore

La venticinquesima giornata disi aprirà oggi, venerdì 7 marzo, con la gara traMonchengladbach e Mainz. Il programma del sabato invece prevederà sei sfide, una delle quali sarà quella che si svolgerà al Signal Iduna Park, dove alle ore 15.30 scenderanno in campo, a caccia di tre punti importanti per il loro cammino in campionato.Padroni di casa che si presentano a questo appuntamento dopo le fatiche derivanti dalla gara di Champions League pareggiata con il Lille. In campionato invece ilha dato piccoli segnali di ripresa in quanto è reduce da due vittorie consecutive, che malgrado l’attuale decima posizione in classifica gli hanno permesso di rientrare in corsa per un posto in Europa.Dalla parte opposta ci sarà invece unche si trova a tre lunghezze di distanza rispetto agli avversari e che è reduce da ben otto risultati utili consecutivi, anche se nelle ultime cinque partite disputate sono arrivati per quattro pareggi, di cui gli ultimi tre tutti con il punteggio di 0-0.