Borse asiatiche in calo per incertezza su dazi e prospettive economiche

Lesi sono allineate alregistrato alla vigilia dagli indici statunitensi indeboliti per l'del mercato sulledati i continui cambiamenti del presidente Donald Trump nella sua politica dei. Sydney ha perso l'1,81% e Tokyo il 2,17%. Debole anche Hong Kong che a seduta ancora aperta segna undello 0,67%. Sulla stessa linea gli altri listini cinesi: Shanghai è in ribasso dello 0,46% e Shenzhen dell'1%. Il dollaro si è indebolito per la quinta seduta consecutiva, la più lunga serie in perdita da quasi un anno mentre sono saliti il peso messicano e il dollaro canadese per le notizie di una possibile tregua sul fronte dei. Scende anche il Bitcoin a 88.325 dollari in un trend legato al fatto che l'annuncio di una riserva strategica degli Stati Uniti ha deluso le aspettative.