Bonus psicologo 2025, le istruzioni dell’Inps per presentare domanda

L’Inps ha pubblicato aggiornamenti sulle modalità di accesso e le scadenze per il. Sbloccati ulteriori 5 milioni di euro per coprire le domande presentate nel 2024 e riferite al 2023, destinati a finanziare nuove richieste per il contributo. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio di un decreto attuativo del ministero della Salute, tali fondi sono stati ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Un messaggiodel 5 marzo informa inoltre che bisogneràper accedere alentro il 7 aprile. Seguirà un’elaborazione delle graduatorie per l’erogazione del contributo tenendo conto sia del valore dell’Isee sia dell’ordine cronologico di presentazione. «A partire dal 15 aprile, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie in essere e all’individuazione degli ulteriori beneficiari, utilizzando sia le nuove risorse sia quelle non utilizzate entro la scadenza del 7 aprile».