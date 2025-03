Lettera43.it - Bonus mamme, quando arriverà il decreto necessario per attuarlo

Leggi su Lettera43.it

Ancora nulla per quanto riguarda il. A due mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, l’esecutivo di Giorgia Meloni non ha infatti ancora emanato ilattuativo per definire gli importi, le modalità di attuazione e soprattutto le procedure per il riconoscimento del contributo. «È un ritardo inaccettabile», ha sottolineato la segretaria confederale della Cigl Daniela Barbaresi, facendo notare come il governo avrebbe dovuto agire entro il mese di gennaio. Il sindacato ha chiesto dunque, con un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale e tramite i social, «di emanare subito ilattuativo, oltre che di corrispondere gli arretrati alle lavoratrici con due figli, alle lavoratrici con contratto a tempo determinato e alle lavoratrici autonome, estendere ilanche alle lavoratrici domestiche e superare le criticità di tale misura».