Ilfattoquotidiano.it - “Bomba razzista” contro un palazzo di Adria: tre ventenni condannati a 6 anni. Al telefono dicevano: “Dare una lezione ai marocchi”

Piazzarono un ordigno sul portone di un residence di, in provincia di Rovigo, vicinissimo a un centro d’accoglienza per i migranti. Per questo sono statia 6di carcere tre giovani poco più cheche vivono in diversi paesi della zona. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Rovigo che ha anche disposto una provvisionale di 70mila euro a favore di 12 parti civili: 15mila a favore del Comune di, 10mila per ciascuno di due residenti della palazzina e 5.000 a testa per altri nove condomini. La Corte ha riconosciuto come responsabili Nicolò Siviero, 24di Porto Viro, Thomas Marangon, 22di Taglio di Po e Cristian Tuttolomondo, 23enne di Loreo, ma solo per il reato di detenzione e porto di esplosivo in luogo pubblico ritenendo non provate (“perché il fatto non costituisce reato”) le altre accuse di tentato omicidio plurimo e strage, aggravati dall’odio razziale.